'Alma Gêmea': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 25 a 29/11

Terça-feira, 26 de novembro

Adelaide se despede de Alexandra. Mirna diz a Alaor que tem uma madrinha. Alexandra conta para Eduardo que está grávida, deixando-o radiante. Cristina manda Ivan descobrir com Zulmira onde estão as joias. Serena diz a Rafael que tem sentido dores no peito. Ivan exige que Zulmira lhe diga onde Serena guarda as joias. Serena ouve Zulmira gritando. Ivan agride Zulmira. Eurico conta que as joias ficam no quarto de Rafael. Rafael manda Ivan sair de sua casa. Todos cuidam de Zulmira. Agnes chama Ciro. Ivan percebe que Cristina ainda é obcecada por Rafael e que ele não significa nada. Raul beija Terezinha, deixando-a encantada. Zulmira aceita o pedido de casamento de Eurico. Serena diz a Rafael que as joias têm uma maldição. Ciro volta para ajudar a cuidar da casa de Rafael. Ele trama para flagrar a bruxa. Ivan chama Xavier para entrar na casa de Rafael quando todos estiverem no casamento de Vera. Eurico conta a Serena que irá se casar com Zulmira. José Aristides se esconde na mata. Judith e Serena. Rafael e Serena saem à procura de José Aristides. Delegado no sítio. Jorge se esconde. Bernardo vê pegadas no roseiral. Ciro pede que Roberval ajude-o a capturar a bruxa. Roberval morre de medo, mas acaba concordando. Mirna encontra Jorge. Abílio volta a trabalhar na floricultura. Agnes e Vera nos preparativos do casamento. Mirna e Kátia dão uma surra de vassoura em Jorge e o jogam no chiqueiro. Jorge pede que o delegado o leve de volta para a cadeia. Kátia continua abusando da boa vontade Mirna. Ciro pede que dois homens fiquem esperando perto da casa da bruxa e aceitem levá-la, se ela pedir carona. Serena chega ao roseiral. Serena implora que José Aristides volte com ela para provar sua inocência. Julian e Alexandra. Ciro e Roberval posicionam os charretistas. Olívia se arruma para o casamento de Vera. Ermelino aconselha Raul a sumir do mapa. Cristina se arruma para o casamento de Vera. Cristina e Ivan tramam a morte de Serena. José Aristides aceita voltar. Roberval compra veneno com a bruxa e entrega a Ciro. A bruxa pede carona aos dois amigos de Ciro, que a levam para a delegacia. José Aristides se entrega para a polícia. Ciro garante ao delegado que é a bruxa que prepara os venenos.

Quarta-feira, 27 de novembro

Roberval conta para o delegado que comprou veneno da bruxa. O delegado concorda em prender a bruxa e em soltar José Aristides. Roberval pede que Rafael perdoe Dalila. José Aristides se despede de Bernardo e Rafael, explicando que deve cumprir sua missão, que é ajudar a curar as pessoas. Agnes orienta Vitório, que sonda sobre Olívia. Serena diz a José Aristides que ainda não sabe qual é a sua missão. José Aristides entrega a Serena uma pedra onde colocou todo seu poder e pede que ela a aperte se precisar de ajuda. José Aristides entrega a Serena uma pedra onde colocou todo seu poder e pede que ela a aperte se precisar de ajuda. O delegado intima Cristina a depor, pois alguém a viu comprando veneno com a bruxa. Dalila teme por Roberval. Judith e o cara da charrete. Rafael e Serena chegam ao casamento. Vera se arruma. Elias e Adelaide. Vitório e Olívia. Vitório insiste em conhecer o noivo de Olívia, mas ela diz que só irá apresentá-lo no dia do noivado. Felipe pede que Mirella reate o namoro, mas ela pede para conversar com Raul primeiro. Cristina aparece no casamento. Rafael se irrita ao vê-la, mas ela garante que está arrependida de tudo o que fez e que vai sair da cidade. Vera e Julian se casam. Cristina coloca o veneno no copo de Serena. Serena concorda em brindar com Cristina. Agnes exige que Cristina beba do copo de Serena. Cristina quebra o copo e vai embora. Cristina confessa a Rafael que queria acabar com Serena e que ele ainda vai amá-la, deixando-o pasmo. Cristina combina com Ivan sequestrar Serena e exigir as joias como resgate.

Quinta-feira, 28 de novembro