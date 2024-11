Mirna joga as 2 pessoas mais inesperadas no chiqueiro em 'Alma Gêmea'

Crispim (Emilio Orciollo Neto) flagra Alaor aos beijos com Doralice (Louise Cardoso). Ela é justamente a madrinha de casamento de Mirna e a descoberta da traição cairá como uma bomba na vida da caipira.

Mirna (Fernanda Souza) flagra Alaor (Marcelo Barros) aos beijos com Doralice (Louise Cardoso) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Incrédula, porém, justiceira, Mirna não perde tempo e acaba com a festa em grande estilo. Como sempre, ela escolhe se vingar de quem a faz mal jogando os 'culpados' no chiqueiro dos porcos.

Assim, a mocinha arremessa Alaor e Doralice no chiqueiro, causando o maior reboliço no evento. Pilantra, o noivo não se redime e seguirá sua vida querendo se aproveitar de mulheres bem de vida.

Mirna (Fernanda Souza) joga Alaor (Marcelo Barros) no chiqueiro em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

No final, Alaor não fica com Doralice, mas sim com Marielza, papel de Betty Faria. Já Mirna conhece Zacarias Príncipe, um primo distante que aparece nos últimos capítulos para o caasamento de Hélio (Erik Marmo) e Sabina (Aisha Jambo), e se casa com ele.