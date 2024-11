Zezé nega ter deixado Luciano por carreira solo: 'Só aumentei o trabalho'

Zezé Di Camargo, 62, vive uma nova fase como artista solo após mais de 30 anos dividindo os palcos com o irmão Luciano, 51. O cantor sertanejo aproveitou o seu primeiro cruzeiro temático, o Navegando com Amigos, para divulgação das novas canções do álbum "Rústico", mas fez questão de afirmar que a parceria de longa data com o irmão segue de pé.

"Dupla é consagrada pelo povo brasileiro"

Cantor sertanejo classifica o desafio em carreira solo como um "novo começo". Afinal, ele se enxerga como um novato, mesmo sabendo que seu rosto abre portas nos quatro cantos do Brasil. "É um recomeço. Sempre falo: 'sou um artista consagrado, famoso, todo mundo sabe quem é Zezé Di Camargo, mas como Zezé Di Camargo Rústico tenho 3, 4 anos de carreira apenas. Então, estou começando. Me considero do tamanho de outro artista que está começando agora".