Lady Gaga, é você em Copa? Detalhe em foto de Maisa chama atenção

Maisa posa em foto e detalhe chama atenção Imagem: Reprodução/Instagram

Eduardo Paes já deu indícios de que o Rio de Janeiro deve receber mais um megashow em 2025. E, agora, uma novidade no site do Copacabana Palace foi encarada como uma pista por fãs de Lady Gaga, a possível atração do evento.

As reservas do hotel, que abrigou Madonna este ano, estão completamente bloqueadas entre os dias 14 e 21 de maio e 7 e 14 de junho. "Gagacabana está acontecendo", comemoraram alguns fãs da cantora, ao saberem do bloqueio.

Saiba mais

O nome de Lady Gaga como estrela do show ganhou forças essa semana, graças ao prefeito Eduardo Paes. Na sexta (22), ele publicou em seu perfil do X um vídeo da cantora cantando "Shallow". Na legenda da publicação, o prefeito deu a entender que ela será a próxima a se apresentar em Copacabana, após Madonna reunir 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.