SBT se pronuncia sobre acusação de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita

Splash fez contato com a assessorias de Juliana Oliveira para comentar declarações recentes e não houve resposta. O espaço será atualizado se houver.

Por meio de nota encaminhada à reportagem, Otávio Mesquita disse que tem acompanhado tudo com atenção e seriedade: "Este é um momento delicado, que exige respeito, responsabilidade e escuta verdadeira. Estou lidando com a situação com o apoio da minha equipe jurídica e absolutamente comprometido em esclarecer todos os fatos com seriedade e transparência. Confio na Justiça".

Juliana havia reforçado em vídeo publicado ontem que não teria recebido assistência/apoio do SBT: "Eu fiz uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. [...] Todo o ódio que eu recebi na internet falando: 'por que eu não fiz tal coisa', eu fiz. Eu fiz todo o procedimento".

Juliana afirma que, quando saiu do The Noite, procurou a direção do SBT para fazer uma denúncia. "Eu precisava que a diretoria do SBT soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Eu fiz uma série de reuniões pra explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. [...] Eles viram a gravidade, eles viram como eu tava transtornada da cabeça, eles viram como tava minha saúde mental.

Após a denúncia, ela diz que sua presença na emissora diminuiu até que ela fosse demitida. "Minha carreira estava em ascensão no SBT, mas foi só eu denunciar, que foi se perdendo. [...] O compliance aconteceu entre agosto e setembro. [...] Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram para conversar [e me dispensaram]".

Otávio Mesquita falou sobre o suposto crime em entrevista publicada hoje no site da revista Quem. Ele voltou a negar que tenha cometido estupro contra Oliveira e afirmou sentir "pena" da humorista. "Basicamente o que aconteceu, há quase 10 anos, foi uma 'brincadeira'. Não teve nada. Todo mundo brincou, deu risada. A gente se encontrava nos bastidores e nunca houve nenhum problema. A prova de que não houve nada de ruim é que [no dia da gravação] eu estava com minha ex-mulher e o meu filho no camarim", declarou.