Davi Brito diz que nunca foi casado com Mani Rego: 'Fazia favores pra ela'

Davi e Mani namoraram por um ano e meio, inclusive no período em que ele esteve no BBB 24. Dentro do reality, Brito se referia a ela como sua "esposa". Após ganhar o programa, no entanto, o baiano mudou de pensamento e passou a dizer que eles estavam apenas "se conhecendo".

Pouco tempo depois, Davi anunciou o término com Mani. Ela acionou a Justiça para ter direto a parte do prêmio de R$ 3 milhões que ele ganhou no BBB 24. Recentemente, o Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu, em primeira instância, que os dois mantiveram união estável —cabe recurso.

Brito afirma que Mani não tem direito ao seu patrimônio e ressalta que ela já "surfou na onda" do reality. "Ela aproveitou para fechar diversas publicidades —e está certíssima. Fez publicidades, ganhou diversas coisas. Isso é prova de que ela está com a vida dela deslanchada", disse ele ao jornalista.

Ela não tem direito a nada do Big Brother porque ela foi minha namorada, foi surfar na onda do jogo, ganhou essa visibilidade que tem hoje e, tipo, fez muitas publicidades, está ganhando dinheiro e hoje está com a vida deslanchada. O que ela quer mais? Ela quer o quê, se não tinha direito a nada?

Davi Brito

Na entrevista, Davi também admitiu que mantém seu patrimônio no nome da família. No nome dele, está registrado apenas um carro no valor de R$ 80 mil. O ex-BBB, porém, negou se tratar de uma forma para evitar possível compartilhamento de seus bens com a ex-companheira.