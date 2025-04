Gentili diz que Otávio Mesquita passou mão em seu pênis em gravação no SBT

Otávio Mesquita pegou no meu pau e passou a mão na Juliana porque ele é inconveniente. Mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau, assim como entendo que a juliana não me estuprou quando meteu o dedo no meu c*. Entendo que foram brincadeiras'

Sobre a demissão de Juliana do SBT, Danilo disse que ela já não fazia mais parte do The Noite por opção própria e que o desligamento foi motivado pela crise financeira enfrentada pela emissora. "O SBT passou por cortes em que o The Noite foi afetado, salários foram afetados e a Juliana foi demitida da casa por causa de corte de custos".

Splash tenta contato com a assessoria de Juliana Oliveira para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Por meio de nota, o SBT disse que tomou "todas as providências que lhe competia": "A propósito do episódio envolvendo a Srª. Juliana Oliveira e o apresentador Octávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa".

Também através de nota encaminhada à reportagem, Otávio Mesquita que tem acompanhado tudo com atenção e seriedade: "Este é um momento delicado, que exige respeito, responsabilidade e escuta verdadeira. Estou lidando com a situação com o apoio da minha equipe jurídica e absolutamente comprometido em esclarecer todos os fatos com seriedade e transparência. Confio na Justiça."

Sem citar nomes como de Danilo Gentili, ele ainda comentou as declarações públicas de colegas: "Embora respeite o direito à opinião de cada um, algumas falas me entristecem profundamente — sobretudo diante da gravidade do assunto e do impacto emocional que tudo isso tem causado. Tenho 42 anos de carreira pautados pelo respeito às pessoas e pelo amor ao meu trabalho. É com esse compromisso que sigo."