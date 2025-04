Ex-nora de Maira Cardi nega traições e relembra: 'Eu não podia engordar'

Anna Queiroz, a ex-nora de Maira Cardi, se pronunciou nas redes sociais negando as acusações da influenciadora de que ela teria traído Lucas Cardi.

O que aconteceu

Após o primogênito de Maira se casar com Thuani Todeschini, a influenciadora compartilhou um vídeo relembrando um período difícil na vida do filho. Na gravação, ela acusa a ex-nora de trair Lucas, que teria "se conformado" com a situação e enxergado como um relacionamento aberto unilateral..

Nesta manhã, Anna Queiroz usou os Stories do Instagram para dar sua versão, negando que tenha traído. A jovem explicou que, na época, Lucas lidava com baixa testosterona, o que fazia com que ele passasse muito tempo trancado em seu quarto.