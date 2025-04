Flávia Alessandra defende filha, Giulia Costa, de ataques: 'Desumano'

Flávia Alessandra, 50, rebateu os ataques constantes que sua filha mais velha, Giulia Costa, 25, recebe nas redes sociais.

O que aconteceu

Alessandra disse que tenta compreender por que Costa recebe tantos ataques na internet. "Eu acho muito louco como você recebe ataques de haters e penso por quê? Será que é inveja de quem está atacando? Será que são pessoas que gostariam de ter aquela vida [que você tem]? Será que é uma pessoa que está infeliz? Uma pessoa no estado normal de sua vida, com felicidades e tristezas, não teria esse tipo de atitude", declarou no videocast Pé no Sofá Pod.

A atriz afirmou que esse tipo de comportamento é "desumano" e provoca sofrimento em quem é alvo dos comentários de ódio. "As pessoas precisam lembrar que ali existe um ser humano, uma pessoa que tem sentimento, que sofre, que vai ficar com o fantasma daqueles comentários. É muito se colocar no lugar do outro, você jamais gostaria de ouvir dessa forma".