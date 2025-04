Gentili divulga áudios e diz que Ju Oliveira mentiu ao citá-lo em denúncia

Apresentador contou que, após a gravação, Juliana reclamou de Mesquita nos bastidores, mas não fez menção a estupro e só o procurou para falar sobre o assunto em 2020. "Em dezembro de 2020, quatro anos e meio depois, estoura na mídia que a Calabresa denunciou o Marcius Melhem e, somente nesse dia, a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso de que o que aconteceu naquele dia [da gravação] foi um crime sexual. Nunca tive essa informação antes, nem que ela queria fazer tal denúncia".

Danilo, então, expôs áudio em que Oliveira diz que não teria como ele e o diretor do The Noite saberem que ela havia sido estuprada por Mesquita. "No dia que ela fez essa denúncia, que ela confessa que não tinha como eu e João saber disso, todo apoio que eu poderia dar, eu dei. Eu, o diretor do programa e a produção. Ontem, ela disse que eu não dei apoio e é mentira".

O apresentador disse, ainda, que Juliana costumava ter brincadeiras ousadas e, inclusive, "enfiava o dedo" no ânus dele. "A Juliana enfiava o dedo no meu c* várias vezes para brincar e eu nunca revidei a brincadeira, graças a Deus, porque hoje poderia estar sendo processado por assédio".

Otávio Mesquita pegou no meu pau e passou a mão na Juliana porque ele é inconveniente. Mas não acho que ele me estuprou porque ele pegou no meu pau, assim como entendo que a juliana não me estuprou quando meteu o dedo no meu c*. Entendo que foram brincadeiras'

Sobre a demissão de Juliana do SBT, Danilo disse que ela já não fazia mais parte do The Noite por opção própria e que o desligamento foi motivado pela crise financeira enfrentada pela emissora. "O SBT passou por cortes em que o The Noite foi afetado, salários foram afetados e a Juliana foi demitida da casa por causa de corte de custos".

Splash tenta contato com a assessoria do SBT, Otávio Mesquita e Juliana Oliveira para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.