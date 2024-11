'Vontade de chamar Fernanda de mamãe': filha de Rubens Paiva reage a filme

Vera Paiva, 71, participou do Altas Horas (Globo) no sábado (23) e comentou a estreia e sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

O que aconteceu

Vera é a primogênita de Eunice e Rubens Paiva. Ela é professora titular da USP, onde trabalha desde 1987. Formou-se em psicologia na mesma universidade a atua no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia.

No Altas Horas, Vera falou sobre a complexidade de assistir a vida de sua família nos cinemas: "É difícil, porque é a imagem do meu irmão, Marcelo [Rubens Paiva]... Claro, somos nós, mas na perspectiva dele."