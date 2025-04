Russell Brand se defende de acusações: 'Fui viciado, mas nunca estuprador'

Russell Brand, 49, foi oficialmente acusado de estupro e agressão sexual pela Polícia Metropolitana de Londres.

O que aconteceu

Os crimes, denunciados por quatro mulheres diferentes, teriam acontecido entre 1999 e 2005. "As mulheres que fizeram as denúncias continuam a receber apoio de policiais especialmente treinados. A investigação da Polícia Metropolitana continua aberta, e os detetives pedem a qualquer um que tenha sido afetado por este caso, ou qualquer um que tenha alguma informação, que se apresente e fale com os agentes", declarou o detetive Andy Furphy, responsável pelo caso, à revista Variety.

Brand se manifestou sobre o caso nas redes sociais e negou a veracidade das acusações. "Quando eu era jovem e solteiro, antes de ter minha esposa e família, eu era um tolo. Fui um tolo antes de viver sob a luz do Senhor. Eu era um viciado em drogas, viciado em sexo e um imbecil - mas o que nunca fui um estuprador. Nunca me envolvi em atividade [sexual] não-consensual."