Academia confirma 'Ainda Estou Aqui' como elegível ao Oscar

O filme "Ainda Estou Aqui" foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de "Melhor Filme Internacional" do Oscar.

O que aconteceu

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista com as produções que podem estar na seleção final de indicados para algumas categorias. Segundo a revista Variety, no total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo "Ainda Estou Aqui".

O longa, estrelado por Fernanda Torres, é considerado um dos favoritos para a disputa. Além de ter sido vencedor do prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza, a imprensa internacional coloca a produção de Walter Salles entre os fortes candidatos para o Oscar, como apontou a revista The Hollywood Reporter.