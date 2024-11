Bruna Marquezine estrela cenas quentes em série da Disney+; veja fotos

Bruna Marquezine e Danilo Mesquita em cena quente de 'Amor da Minha Vida' Imagem: Reprodução/Disney+

A atriz falou sobre a gravação dessas cenas de sexo e disse que as filmagens dão muito trabalho. "É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade", apontou ela em entrevista para Splash.

Marquezine, no entanto, considerou as partes mais quentes como algo muito importante para a narrativa. "Essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens", explicou.

O elenco ressaltou que as sequências íntimas não são "gratuitas" e têm um propósito. "É uma história sobre o amadurecimento desses personagens, e o amadurecimento se dá também no sexo", opinou Sérgio Malheiros.

Bruna Marquezine e Danilo Mesquita em cena quente de 'Amor da Minha Vida' Imagem: Reprodução/Disney+