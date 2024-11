Atriz de 'Star Wars' se assume publicamente como queer: 'Nunca falei isso'

Kelly Marie Tran, 35, assumiu-se publicamente como queer - pessoa que não se identifica com os padrões tradicionais de gênero, optando por não definir o próprio gênero ou orientação sexual.

O que aconteceu

A atriz tocou no assunto durante uma entrevista sobre seu mais novo filme, a comédia "The Wedding Banquet" ("O Banquete de Casamento", em tradução livre).

No longa, Kelly interpreta uma jovem lésbica que tenta ter um filho com a companheira. "O que realmente me empolgou [ao trabalhar em 'The Wedding Banquet'] foi que eu pude interpretar uma pessoa que sentia que conhecia. Ainda não disse isso publicamente, mas sou uma pessoa queer", contou ela, ao portal Entertainment Weekly.