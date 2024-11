Leão reage a Hassum como Silvio em filme: 'Nem o Faro ficou tão ridículo'

O ator Leandro Hassum irá interpretar Silvio Santos (1930 - 2024) no filme "Silvio Santos Vem Aí", com estreia prevista para 2025. Hassum surgiu caracterizado como o apresentador e dono do SBT, mas o visual tem recebido críticas. Para o colunista Leão Lobo, no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (20), "nem mesmo Rodrigo Faro ficou tão ridículo".

Na verdade, isso é um experimento que eles estão fazendo de maquiagem e de figurino, mas é ruim demais, gente. Nem o Rodrigo Faro ficou tão ridículo assim.

Leão Lobo

Yas Fiorelo também não gostou da caracterização. "Leandro Hassum como Silvio Santos? Ué, misericórdia. Eu fique apavorada com essa imagem", reagiu ao ver a imagem pela primeira vez.