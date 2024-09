Faro reage a críticas sobre aparência como Silvio: 'Tem que se preparar'

Desde que surgiu caracterizado para o papel de Silvio Santos, no filme "Silvio", que chega hoje aos cinemas, Rodrigo Faro virou meme e a maquiagem do personagem se tornou alvo de críticas e piadas.

O ator e apresentador passou por um processo de três horas diárias para virar o eterno "dono do baú" e, em conversa exclusiva com a coluna, reagiu aos comentários sobre a aparência no filme: