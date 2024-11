Influencer tranca curso após ser hostilizada por roupa: 'Me senti a Geisy'

Rafaela Lima, modelo e influencer de 22 anos, decidiu abandonar o curso de administração após ser hostilizada por usar uma roupa considerada curta demais.

O que aconteceu

Segundo a influenciadora, ela começou a receber hate após seus colegas descobrirem que ela possui um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. O perfil era secreto já que, na época, Rafaela não mostrava seu rosto: "Era uma coisa reservada, postava minhas fotos de lingerie e biquíni, não tinha nada apelativo. Mas a notícia correu, alguém descobriu isso e virou assunto na faculdade".

Após a descoberta, alunos da instituição de ensino agiram com hostilidade, deixando a jovem constrangida. "Foi uma loucura, muita gente gritando, me xingando, pegando em mim sem a minha permissão. Fiquei em choque, os funcionários tiveram que me ajudar a sair da confusão. Fui muito julgada e senti que as pessoas queriam acabar comigo".