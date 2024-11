Sacha recebe tratamento pior que o de Davi: 'Ele é humilhado pelo elenco'

Considerado um dos favoritos ao prêmio em A Fazenda 16 (Record), Sacha Bali tem sido alvo constante de seus adversários. Na manhã desta segunda-feira (18), protagonizou uma discussão com Fernando, em que foi ofendido — eles já tinham trocado farpas na noite anterior. Para Dieguinho, apresentador do Central Splash, a trajetória dele no reality tem sido pior que a de Davi, vencedor do "BBB 24".

A gente analisando tudo o que o Sacha está passando na Fazenda, não se compara com o que outros participantes passaram. O Sacha ele não é apenas o perseguido, o Sacha é literalmente humilhado pelo elenco

Dieguinho

Para ele, os xingamentos proferidos por Fernando foram mais uma prova disto. Dieguinho acredita que as atitudes que Babi já teve com Sacha precisam ser consideradas, assim como as ocasiões em que ele foi tachado de agressor.