Fernando e Sacha brigam aos gritos: 'Não quero te beijar, não cospe em mim'

"Você é um bost*", continuou Fernando, que estava escovando os dentes. "Não cospe em mim não", retrucou Sacha.

Vaza daqui, infeliz, encosto, assombração, vagabundo, abutre, que só caga, come e dorme. Quer ouvir mais, ou você acha que eu tenho medo de você? Igual a Babi? Tenho medo de você não Fernando

Sacha foi para o quarto, mas Fernando o seguiu. "Comigo o negócio é mais embaixo, vai ficar cada vez mais pequeno pra você", disse Fernando.

Sacha insinuou que o peão queria "acabar com sua vida" em tom de ironia, e Fernando gritou: "Não tô falando de você, seu medíocre. Porque tudo você acha que é sobre você. Sua vida já é acabada, bebê". Sacha respondeu: "Quem você acha que é pra arruinar a vida de alguém, rapaz. Se olha no espelho. Você saiu do outro programa como?", disse, se referindo ao Masterchef.

Fernando então perguntou se Babi, que estava no quarto, se sentia ameaçada, e Sacha disse que o peão é quem "ameaçava outros". "Você se acha o bonzão, mas você não é ninguém", gritou Fernando. "Você que tá subindo pra cima de mim", retrucou Sacha

"Você tá colhendo o que você plantou comigo desde o começo. Você sabe o que você fez, seu hipócrita, medíocre. Vai dormir que é o que você sabe fazer, o filho de uma put*. Você não se mostra porque é um covarde, um merda", insistiu Fernando, ao deixar o quarto.