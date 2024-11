Peão promete 'queimar' Sacha fora da Fazenda: 'Descobrir todos os podres'

Na briga do dia anterior, Fernando afirmou que Sacha foi um "péssimo fazendeiro" no reality e "judiou da vaca" e outros animais. "Você é um bosta. Vaza daqui, infeliz, encosto, assombração, vagabundo, abutre, que só caga, come e dorme. Quer ouvir mais, ou você acha que eu tenho medo de você? Igual a Babi? Tenho medo de você não", disse.

Sacha insinuou que o peão queria "acabar com sua vida" em tom de ironia, e Fernando gritou: "Não tô falando de você, seu medíocre. Porque tudo você acha que é sobre você. Sua vida já é acabada, bebê". Sacha respondeu: "Quem você acha que é pra arruinar a vida de alguém, rapaz. Se olha no espelho. Você saiu do outro programa como?", disse, se referindo ao Masterchef.

