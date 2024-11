Globo exibe primeira chamada da nova reprise de 'Tieta'; assista

Nas redes sociais, a primeira chamada de "Tieta" foi celebrada. "Tieta voltou, eu sabia que um dia ela viria", escreveu um fã no X (antigo Twitter).

Porém, alguns telespectadores ficaram decepcionados. "A chamada sem graça que fizeram pra 'Tieta'", disse um internauta. "Que chamada sem graça que fizeram pra 'Tieta'", reclamou outro.

A reprise de "Tieta" estreia no dia 2 de dezembro. Na primeira semana, a novela dividirá o horário com os capítulos finais de "Alma Gêmea", que acaba no próximo dia 6.

Exibida originalmente em 1989, "Tieta" ganhará sua segunda reprise na tv aberta comemorando seus 35 anos. Livremente inspirada no romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado, a novela foi escrito por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares

PRIMEIRA CHAMADA anunciando a reestreia de #Tieta no Vale a Pena Ver de Novo pic.twitter.com/BsCd8dom5n -- Picoli Montenegro (@suedeMingotte) November 19, 2024