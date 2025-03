A Feira do Livro: Lina Meruane, Afonso Cruz e outro nomões já confirmados

Ainda entre os estrangeiros, bom encontrar na relação o nome de dois portugueses: Lídia Jorge e Afonso Cruz. Consagrada, Lídia é autora do ótimo "Melancolia" (Autêntica Contemporânea), uma das minhas grandes leituras no ano passado.

Afonso, por sua vez, logo deverá gabaritar a presença em todos os eventos literários do país. Consequência da quantidade admirável de leitores que conseguiu por aqui graças a livros como "Vamos Comprar um Poeta". "O Vício dos Livros" (Dublinense), reunião de breves crônicas e reflexões lançada há pouco, é uma pequena joia dos livros sobre livros.

Dos autores nacionais, chamo a atenção para dois nomões que também vivem dando as caras em festivais, mas sempre protagonizam mesas muito boas, cheias de histórias saborosas e reflexões importantes. Falo de Ignácio de Loyola Brandão, autor de livros como "Zero" e "Não Verás País Nenhum" (Global), e de Drauzio Varella, que está lançando "O Sentido das Águas" (Companhia das Letras), no qual narra suas andanças pela bacia do rio Negro, na Amazônia.

Fecho esses meus primeiros destaques com Amara Moira e Edyr Augusto. Amara é dona de uma prosa inventiva —"Neca" (Companhia das Letras), seu livro mais recente, está aí para provar— e intelectual que não se acomoda em discursos fáceis. Já Edyr está entre o que há de melhor em nossa ficção contemporânea e merecia ser muito mais festejado e reconhecido do que é. Nunca leu nada do cara? Pois comece por "Moscow" ou "Pssica" (Boitempo).

Com novos espaços e a volta ao feriado, a expectativa da organização é que A Feira do Livro atraia até 110 mil pessoas, número consideravelmente maior do que na edição passada, quando recebeu 64 mil visitantes. Até aqui, cerca de 150 expositores estão confirmados no evento, que neste ano terá como um dos eixos da programação os 40 anos da redemocratização no Brasil.

Esta será a 4ª edição da feira, que é organizada pela Associação Quatro Cinco Um e pela Maré Produções. Estão à frente da organização o editor Paulo Werneck e o arquiteto Álvaro Razuk. Eis a relação de nomes divulgados nessa primeira leva: