Dor na ternura: os animais que ficam para trás quando um país colapsa

A dor de Gioconda, escritora que lança no Brasil "A Mulher Habitada" (Rosa do Tempo, tradução de Enrique Boero Baby), livro original de 1988, é consequência do degringolar da Revolução Sandinista. Um exemplo de como truculências políticas provocam impactos de diferentes escalas.

Ao conhecer a história Gioconda, lembrei imediatamente de outro livro recém-publicado por aqui. Em "Simpatia", que inaugura a Coleção Capitais e Cafundós, da Incompleta (tradução de Raquel Dommarco Pedrão), o venezuelano Rodrigo Blanco Calderón olha justamente para os cães para escrever a respeito do colapso vivido por seu país.

Na obra, o protagonista recebe a promessa de uma boa herança junto com a missão de montar um abrigo para cachorros abandonados, os que ficaram para trás após tutores debandarem de uma Caracas cada vez pior para se viver. É o ponto de partida para um bom romance que sabe trabalhar com uma história para, aos poucos e muitas vezes de forma indireta, tratar de assuntos candentes.

Na literatura de Calderón, nos deparamos com mais uma revolução que se volta contra os seus, com corrupção, sacanagens de militares, boas doses de cinema e um tanto de história da América Latina. Olhando para os animais, apesar de uma passagem ou outra capaz de provocar revolta, é uma obra menos dolorosa do que o leitor pode imaginar num primeiro momento.

A encruzilhada, contudo, está ali durante toda a narrativa e me deixa especialmente encucado: o que faria se o Brasil caminhasse para uma ruína dessas? Flertamos com isso há pouco, com a ascensão da extrema-direita e uma tentativa frustrada de golpe de estado. E a coisa pode voltar. Nunca estamos a salvo de governos autoritários.

Quem divide a vida com camaradas de diferentes espécies —não limito minha empatia aos cachorros— sabe que procurar por outro canto sem levá-los juntos não é uma opção a ser considerada.