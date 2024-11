Por que Viih Tube foi internada? Veja o que se sabe do estado de saúde

Viih Tube e Eliezer durante o parto de Ravi Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora precisou passar por uma transfusão de sangue. Ela foi internada na UTI para observação. Segundo comunicado enviado por sua equipe a Splash na quinta-feira (14), não há previsão de alta, mas o quadro é estável. Confira a nota completa:

O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso novidades, será atualizado. Contamos com a compreensão de todos.

Bebê quase foi para a UTI também. De acordo com Viih, Ravi seria encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, mas se recuperou rapidamente e não houve necessidade de transferi-lo.

Eliezer usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Eu estou aqui com o Ravi, a Viih está lá com a mãe dela, mas está tendo contato. Ah, ele está até chorando... Então, é isso. Já, já ela aparece. Quando ela melhorar e se recuperar, ela vai aparecer para conversar com vocês, mas estamos bem. Ela está bem, está estável. E é isso, tá bom? Então, é isso, gente", disse o influenciador.