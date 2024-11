Flora diz que Gizelly a usou e confronta Flor: 'Sua palavra não valeu nada'

A sua palavra não valeu de nada… Tudo que você falou pra mim foi em vão Flora para Flor

Flor deixou a conversa, e Flora seguiu disparando sobre Gizelly para Albert. "A Gizelly realmente me usou. Ela usou da minha inocência", disse.

Na casa da árvore, a filha de Arlindo Cruz já tinha demonstrado para Albert um descontentamento. "Fui fiel a pessoas erradas, mas foi de coração. Cada um colhe o que planta e eu tenho certeza que vou colher coisas boas. Fui uma pessoa muito boa aqui dentro, ano apunhalei ninguém", disse.

Enquanto isso, Babi, Vanessa e Fernando falavam sobre as duas peoas. Para eles, Flor, Gizelly e Flora não são confiáveis. "Cansada desse povo aqui. Quero que enfie uma bomba no c* e exploda ou enfie um foguete no rabo e sai voando", disse Babi.

