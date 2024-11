'Pinguim': Rhenzy Feliz conta o que achou de final 'chocante' de Victor

Rhenzy conta que sabia desde o início que Victor morreria no final da série. "Eu descobri que isso aconteceria bem no começo, quando fui para a primeira reunião sobre a série. Eu conheci Lauren [LeFranc] no escritório da Warner Bros. e ela se sentou para conversar comigo. Tivemos uma grande conversa sobre a história de Victor e para onde seguiria."

O ator achou o final de seu personagem "muito interessante" para a história. "Eu pensei no quanto aquele momento poderia ser chocante e incrível se conseguíssemos fazê-la bem, espero que da forma certa."

Honestamente, achei meio incrível. A forma como isso é um grande momento na série. Rhenzy Feliz

Como "Pinguim" leva a "Batman 2"? Matt Reeves explica

A série traz as origens de Pinguim e sua busca incessante pelo poder. "Estamos conhecendo alguém que ainda não é o chefão. Estamos começando a ver as consequências do que o Charada fez. Carmine Falcone foi assassinado. Ele tinha o domínio do poder de Gotham nos últimos 20 anos. Agora, de repente, Oz pensa: 'Bem, esse é o meu momento". E ninguém mais acha isso além dele e de sua mãe. Então ele vai buscar agarrar o poder", contou Matt Reeves, produtor-executivo da série, em entrevista ao UOL.

No próximo filme, com estreia prevista para 2026, Batman encontrará um Pinguim transformado após a jornada apresentada na série. "Ele não é a pessoa que era no primeiro filme. Nós passaremos por essa exploração com ele."