Irmãs de Pau acusam Multishow de transfobia por não exibir show no AfroPunk

As cantoras Irmãs de Pau acusaram o Multishow de transfobia após o canal a cabo do Grupo Globo supostamente desistir de transmitir o show que elas fizeram no Festival AfroPunk Brasil 2024, que ocorreu no sábado (9), em Salvador (BA).

O que aconteceu

Irmãs de Pau alegam que haviam combinado previamente que dariam entrevista ao Multishow e que teriam a apresentação televisionada. No entanto, em postagem nas redes sociais, as cantoras alegam que o canal desmarcou o combinado sem comunicação prévia. Após a repercussão, a dupla deletou a publicação.