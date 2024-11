Amadurecimento e recorde: Enhypen e NCT Dream retornam com ótimos álbuns

Embora ambos os discos possuam títulos similares, com referências a palavra sonho, a sonoridade é bem distinta. "No Doubt", single principal do Enhypen é uma ótima mistura de R&B com synth pop, enquanto "When I'm With You" é um pop com os dois pés na house music, que anda em alta no K-pop.

"Daydream" e o sucesso crescente do Enhypen

Enhypen vem embalado do sucesso de "Romance: Untold", lançado em julho. O disco vendeu mais de 2,3 milhões de cópias na primeira semana na Coreia do Sul e 113 mil na Billboard, chart norte-americano.

Com mais de 1 milhão de cópias vendidas em poucas horas, "Daydream", o repackage, já quebrou o recorde do Seventeen, que tinha o disco "reeditado" mais vendido com "Sector 17". NCT Dream também está na lista, em terceiro, com "Hello Future".

O grupo formado no reality I-LAND em 2020 se consolidou como um dos maiores da geração e tem todo um universo que envolve muita fantasia, principalmente vampiros. A própria faixa-título, "No Doubt", mostra marcas de dentes em formato de coração no pescoço, sempre fazendo referência a narrativa criada pela BE:LIFT, empresa deles.