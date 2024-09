Fãs do NCT Dream iluminam de verde neon roda-gigante do parque Villa-Lobos

As amigas fãs de NCT: Brenda, 22, Camilla, 30 e Joyce, 21, todas com suas neobongs Imagem: Camila Monteiro/UOL

A página, que é grande no Instagram, acabou não sofrendo tanto com a falta do X (o twitter), agora banido no Brasil. Fundamental na cultura dos fandoms, a rede é ótima para subir hashtags com os projetos. Dessa vez, elas contarão com apoio das hermanas do Chile e do México, base de fãs que elas possuem boas relações e podem fazer o vídeo da roda gigante circular.

A experiência do fã

Além do projeto da roda gigante, outros vários eventos em prol do grupo estavam acontecendo pela cidade. Uma representante da @NeoCityv mesmo não estava lá pois tinha ido prestigiar um evento do outro lado da cidade. "Ela foi para lá gravar stories e mostrar o que tá rolando para os fãs que não podem vir", diz Cris.

Neobongs, lightstick do NCT, enfeitadas pelas fãs Antônia, 21 e Nathália, 18 Imagem: Camila Monteiro/UOL