Maduro e relaxado, grupo NCT Dream mostra evolução em 2º show no Brasil

Jaemin domina esse primeiro momento do show, onde eles alternam entre dois palcos e apresentam uma das melhores músicas do catálogo mais antigo deles: "GO". Muito simpáticos e arranhando um português, escutamos "Olá sou Jisung Park", maknae que fala (em português): "A próxima música é Poison", provavelmente o número mais aguardado da noite.

A sequência "Go", "Poison" e "Drippin'" é uma das mais fortes do setlist, que sofreu uma série de alterações durante a turnê e deixou a desejar em algumas escolhas. No entanto aqui, não somente as músicas mas principalmente as performances, tiveram uma distribuição entre palcos e setores, com cada um dançando em um canto, de frente para o público; todo mundo foi contemplado.

Trios de músicas

Nessa altura já dava para perceber que a narrativa do show era toda contada em trios de músicas, agrupadas pelos conceitos e energia que emanam. Com um segundo VCR "Korea Horror Story", com direito a Mark mordendo uma maça de pregos, fechamos a etapa mais ousada e entramos na fase "escola moderna". O trio escolhido da vez é a animadíssima "Arcade", a favorita dos fãs "We Go Up" e a finalização de todo esse caos do bem no palco com "Bungee".

Conceito sexy

Embora os "dreamies" sejam conhecidos por várias de suas músicas fofas, há uma pausa para os artistas respirarem e tomarem água, e Mark aproveita para fazer um teste com o público, questionando qual dos conceitos que eles trabalham nas suas eras musicais os fãs preferem.