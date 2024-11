Léo Pereira inclui Kaline Lima em fotos oficiais do Flamengo; entenda

Durante a celebração do título da Copa do Brasil, Léo Pereira estava em ligação com a namorada, Karoline Lima e fez questão de incluí-las nas fotos oficiais do clube.

O que aconteceu

O jogador do Flamengo estava em ligação de vídeo com a amada, enquanto comemorava o pentacampeonato do time. Ele posou para as fotos segurando o celular, fazendo com que Karoline aparecesse através da tela do aparelho.

Em fotos publicadas no Instagram do atleta, é possível ver a influenciadora com nitidez. O momento viralizou nas redes, gerando comentários do tipo: "Ele faz questão de incluir ela em tudo".