Próxima eliminada? Gizelly deve deixar A Fazenda nesta semana, prevê Chico

É fascinante, eu me divirto com essas confusões da Gizelly, ela tá se queimando muito, ela quer queimar os outros, mas ela tá se queimando. Chico Barney no Central Splash

O jornalista Luigi Civalli, do site O Fuxico, também criticou o comportamento de Gizelly dentro do reality show e citou os vários embates entre a advogada e Sacha Bali.

Ela provoca o Sacha de todas as maneiras e sempre com relação à vida pessoal, como se ela tivesse feito uma universidade Sacha Bali, sabe? Ela sabe questões da vida dele que nem ele mesmo sabe de onde surgiram. Ela vai falando de preços, de namoradas de 20 anos, e aí quando ele fala uma questão da vida pessoal dela, ela não suporta. Então, a provocação que ela faz, o veneno que ela joga para cima do Sacha, ela não suporta. Ela chama o cara da merd*. Aí ele dá o contra-golpe com o mesmo veneno e ela não aceita. A gente fica pensando: 'o que está acontecendo com a Gizelly'. Ela está perdida? Luigi Civalli, ao analisar os movimentos do jogo

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

