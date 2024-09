Ele nunca erra? Chico Barney crava quem será o vencedor de A Fazenda 16

Para Chico, se Raquel mostrar o mesmo carisma que tem em sua carreira como influencer, o público facilmente a elegerá como predileta. "Ela tem sonhos, é corajosa e acho que vai dar bom."

"Ela tem o combo perfeito para reality: história fascinante, tem a situação com o irmão e o magnetismo da família Brito", declara Bárbara. Para ela, mesmo com a torcida forte de Davi no BBB, Raquel entra com os holofotes nela, mas que não significam que é favorita.

Com toda a polêmica do pós do Davi e até mesmo muitos fãs dele não gosta dela, porque acham que ela o prejudicou, então é legal porque o jogo fica por igual, não tem um favorito. O jogo tem muitos caminhos para ela, o que torna fascinante a participação dela.

"Ela não chega com a torcida do irmão, ela entra com o peso do hate no irmão e sem o apoio, então ela vai ter que se provar para as pessoas e isso é uma jornada interessante de assistir", finaliza Chico.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

LIVES