'Alma Gêmea': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 11 a 15/11

Hélio comemora o emprego novo com Sabina. Olívia e Vitório brigam. Alaor e Gumercindo avisam que não vão pagar a pensão até arrumarem outro emprego. Chega o dia do casamento de Jorge e Kátia. Três mulheres interrompem o casamento, dizendo que Jorge já é marido delas. Jorge sai correndo, apavorado. Serena conta para Rafael que sente uma sombra dentro dela toda vez que ele menciona o acordo que vai assinar com Cristina. Rafael explica para Serena que precisa assinar o acordo. O delegado leva Jorge preso por bigamia. Kátia fica arrasada. Crispim confessa a Kátia que ainda gosta dela e pergunta se ela não quer aproveitar que a festa está pronta e se casar com ele. Kátia se casa com Crispim e vai morar no sítio com Ritinha. Débora conta para Ivan que vai dar veneno a Rafael. Guto diz a Alexandra que algo de ruim vai acontecer a Rafael. Alexandra pede que Eduardo veja se Rafael está bem. Ivan procura Zulmira.Débora orienta Cristina sobre o acordo do divórcio. Débora vai até a cozinha e mistura o veneno no refresco de Rafael, deixando o copo dele mais afastado. Eurico vê o copo torto na bandeja e o muda de lugar, para que Débora não brigue com ele. Serena, Rafael, Débora e Cristina bebem os refrescos. Cristina e Débora vão à casa de Rafael para assinar o acordo. Débora pede que Eurico traga refrescos para todos. Ivan, a mando de Débora, dá uma desculpa para tirar Eurico e Zulmira da cozinha. Débora coloca veneno no refresco de Rafael, mas acaba tomando este copo por acidente.

Terça-feira, 12 de novembro

Débora começa a passar mal e percebe que bebeu o veneno. Eduardo tenta ajudá-la, mas o veneno age rápido. Débora manda Cristina não assinar o acordo e morre. Cristina se desespera. Rafael se oferece para cuidar do enterro de Débora. Cristina rasga o acordo e diz a Rafael que vai ficar com todo o seu dinheiro. Rafael, Santos, Eduardo tomam as providências. Ivan conta para Cristina que Débora havia planejado deixar Cristina viúva, mas tomou o veneno que preparara para Rafael. Rafael se dá conta de que Débora morreu nas mesmas circunstâncias que Guto e fica desconfiado. Eduardo comenta que alguns venenos matam sem deixar vestígios. Rafael deduz que Débora queria matá-lo para que Cristina ficasse rica. Eurico conta para Rafael que ele e Zulmira saíram da cozinha, e que Débora ficou sozinha com os refrescos. Eduardo aconselha Rafael a colocar uma pedra em cima do acontecimento. Adelaide e Agnes ficam arrasadas quando sabem da morte de Débora. Na cadeia, as esposas de Jorge disputam por ele. O delegado acha estranho as circunstâncias da morte de Débora. Ermelino diz a Hélio e Raul que Cristina declarou que quer arrancar tudo de Rafael. Cristina garante a Rafael que não conhecia as intenções de Débora. Rafael fala para Cristina que vai colocá-la na cadeia se não assinar o acordo. No velório, Olívia derruba confete no corpo de Débora. Cristina chega ao velório e expulsa todos de lá alegando que são hipócritas.

Quarta-feira, 13 de novembro

Cristina expulsa todos do velório de Débora, dizendo que sabe que não gostavam dela. Cristina jura se vingar de Serena. Serena pede que Rafael faça um acordo com Cristina custe o que custar. Hélio comenta com Sabina que há algo de errado nas contas da empresa de Rafael. Terezinha gasta dinheiro do próprio bolso para comprar mantimentos para a casa de Raul. Crispim não deixa que Kátia trabalhe, afirmando que todo o serviço de casa pode ficar a cargo de Mirna. Vitório oferece fazer jantar para Olívia, mas eles logo brigam. Crispim deixa Mirna sobrecarregada enquanto Kátia curte um bem-bom. Serena insiste para Rafael fazer um acordo com Cristina. Enterro de Débora. Chega o dia da audiência. Raul pede que Carlito diga ao juiz que é um bom pai. Hélio pede que Roberval venha com ele pois tem uma surpresa boa. Começa a audiência de Olívia e Raul. Crispim leva café na cama para Kátia. A ajudante de Madalena testemunha a favor de Olívia e diz ao juiz que ela não faz roupas há muito tempo. Ivan sugere que Cristina esqueça sua vingança, mas ela afirma que ainda quer recuperar as joias. Gumercindo conta para o juiz que Raul era um péssimo administrador do restaurante. Ermelino argumenta que a ajudante e Gumercindo estão querendo ajudar Olívia, e convence o juiz a desconsiderar os depoimentos. Abílio mostra que ainda tem uma testemunha: Dalila. Rafael diz a Cristina que tem uma proposta a lhe fazer. Dalila conta ao juiz tudo que Raul fez com ela. Ofélia exige que Terê lhe devolva Joli. Cristina fala para Rafael que não vai aceitar migalhas dele e que só fará o acordo por muito dinheiro. Rafael fica furioso e garante a Cristina que vai colocá-la na cadeia.

Quinta-feira, 14 de novembro