Personagem inesperada de outra novela surge para agitar 'Garota do Momento'

Em "Além da Ilusão", Emília sonhava em ser cantora. No fim da novela, a personagem conquistou seu sonho e se tornou muito famosa.

Emília aparecerá em "Garota do Momento" cantando durante uma festa no Clube Gente Fina. Segundo informações do jornal O Globo, a personagem de Gaby Amarantos cantará "Tic-Tac do Meu Coração", canção da abertura de "Além de Ilusão".

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.