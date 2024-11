Casamento de Jorge e Kátia acabará com personagem na cadeia em 'Alma Gêmea'

Duas mulheres com algumas crianças entrarão na igreja afirmando serem casadas com Jorge. A presença delas deixará o personagem aterrorizado, a ponto de sair correndo do altar.

Enquanto isso, Kátia estará do lado de fora da igreja, quando notará uma terceira mulher acompanhada de crianças se aproximando. Ela também dirá que é casada com o rapaz, deixando a noiva devastada.

Em desespero, Jorge sairá correndo da igreja, quando dará de cara com sua terceira esposa, que se juntará às outras duas para bater no personagem. Já Kátia acompanhará a cena perplexa.

A confusão chamará atenção do delegado, que cobrará uma explicação do personagem. Jorge dirá que se casou com uma no Piauí, com outra no Rio de Janeiro e com a terceira em Goiânia.

A confissão fará com que Jorge acabe preso por bigamia. Após o rapaz ser levado, Kátia ficará devastada e correrá para ir embora do local.