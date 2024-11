Quem fica com quem na reta final de 'Alma Gêmea'?

Felipe (Sidney Sampaio) e Mirella (Cecilia Dassi) voltam a namorar. A mocinha termina com Gumercindo (Kayky Brito) e perdoa o amado por ter beijado Kátia (Rita Guedes).

Agnes (Elizabeth Savalla) e Ciro (Michel Bercovitch) surgem juntos após morte de Serena. A veterana vai assumir sua paixão pelo rapaz, que dirá sentir o mesmo por ela.

Ciro (Michel Bercovitch) e Agnes (Elizabeth Savalla) em 'Alma Gêmea' Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo

Julian (Felipe Camargo) conquista Vera (Bia Seidl) durante tratamento contra um câncer. A moça se recupera, termina com Eduardo (Ângelo Antônio) e se casa com seu 'anjo da guarda'.

O amor vai falar mais alto para Hélio (Erik Marmo) e Sabina (Aisha Jambo). A sensitiva supera o racismo da família de Hélio, que a ama profundamente, e os dois terminam "Alma Gêmea" casados.

Após perder tudo que tinha, Olívia (Drica Moraes) dá a volta por cima. Ela reconquista Vitório (Malvino Salvador), com quem fica no final. Além disso, volta a trabalhar no restaurante e obtém a guarda de seus filhos.