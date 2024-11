Secretaria de Saúde apura atendimento do Samu em caso de Agnaldo Rayol

Durante a espera, Rayol perdeu muito sangue. Segundo familiares, foram necessárias três toalhas de banho para conter o sangramento. "Foi oferecido auxílio telefônico pelo Samu, pois o cantor apresentava sangramento intenso."

Rayol chegou consciente no hospital, mas não resistiu a um traumatismo craniano. "A primeira ligação para o Samu foi feita em 04/11 às 3h30. A ambulância chegou à entrada do edifício às 4h19, ou seja, 49 minutos após a primeira das quatro ligações realizadas. Os profissionais entraram no prédio às 4h22 e, após prestar atendimento, saíram com o cantor na maca às 4h38"