Corpo de Agnaldo Rayol é sepultado em São Paulo

Ele começou a cantar aos cinco anos. Rayol começou a carreira se apresentando na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Papel Carbono. Depois, sua família se mudou para Natal e Agnaldo passou a se apresentar em rádios locais. Com as mudanças de voz na adolescência, no entanto, precisou fazer uma pausa na carreira.

No final dos anos 50, tornou-se um fenômeno. Passou a gravar seus próprios discos com composições de nomes como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Erasmo Carlos. Sua interpretação de "Ave Maria" virou uma febre nacional.

Rayol foi um galã nas telinhas e telonas. Na Record, apresentou o "Agnaldo RayoI Show" e o "Corte RayoI Show", este ao lado de Renato Côrte Real. Também passou a investir na carreira de ator em filmes como "Agnaldo, Perigo à Vista" (1969) e "Possuídas pelo Pecado" (1976).