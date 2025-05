Justin Bieber volta a preocupar fãs com vídeos de reflexões confusas

Justin Bieber, 31, voltou a repercutir nas redes sociais ontem ao compartilhar alguns vídeos que deixaram seus fãs confusos.

O que aconteceu

Enquanto fazia uma série de publicações no Instagram, o cantor publicou uma série de 13 vídeos, que deixaram seus fãs preocupados. Nas gravações, o artista usou um filtro com modulador de voz.

Entre os assuntos abordados por Justin Bieber estavam pescaria no Alasca, Deus e reflexões desconexas. "Pergunta, você pergunta por aí, você diz: 'Você está preocupado com o quê. Você foi magoado. Você ficou com medo. Você foi silenciado. Mas me deixe te contar uma coisinha", afirmou em alguns dos vídeos.