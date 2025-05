Gerente demitido após crítica de padre Fábio de Melo: 'País te massacrando'

Jair diz que ficou "em choque" ao perceber que o vídeo do padre estava viralizando. Ele folgou no domingo e, na segunda-feira, foi demitido.

A informação da demissão do gerente foi publicada no jornal antes de ser informada a ele. O funcionário disse que pediu pelo emprego, mas não teve jeito. "Eu disse 'eu preciso desse emprego, eu moro de aluguel, eu tenho minhas contas para pagar, eu preciso do meu sustento, aí ele falou assim, eu não posso fazer nada, a decisão foi tomada.'''

Jair diz que está arrasado, pois além da demissão, está sofrendo ataques. "Eu estou muito mal com tudo isso. Eu tive um episódio depressivo, meu esposo chamou um carro, me levou para o hospital, porque eu estava muito mal. A médica me encaminhou para um psiquiatra para poder fazer acompanhamento, porque eu estou muito abalado com tudo isso".

Num dia, você não é ninguém, só os teus amigos e as pessoas da tua família te conhecem. Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo. Jair Aguiar

Ele relata medo até de sair de casa. "É muito doloroso, muito triste para mim. Eu estou com medo de ser na rua, com medo de alguém fazer alguma coisa para mim. O meu esposo está com medo de ir para o trabalho, porque as pessoas ficam falando".

Jair também tem medo de não conseguir outra posição no mercado de trabalho. "Onde eu vou conseguir arrumar um emprego aqui em Joinville? Ou aqui no estado de Santa Catarina, ou até mesmo no país? Porque não é só Joinville que está falando que eu sou a vergonha da cidade, é o estado todo que está dizendo que eu sou a vergonha do estado".