Peões ignoram Record e seguem criticando edição: 'Não precisava estar aqui'

Sidney, Babi e Vanessa criticaram a edição da Fazenda 16 (Record) na tarde desta sexta-feira (8).

O que aconteceu

Enquanto aguardavam a dinâmica do Faro, Babi disse que não queria discutir com mais ninguém e lamentou a trajetória do programa. "Qual o sentido de estar aqui, longe da sua família, se você precisa se guardar pra si pra não se prejudicar?", questionou. "Não faz sentido pra mim. Se for pra aceitar o que é errado (...) Pra que eu vou me desgastar? Prefiro fica lá fora".

Sidney concordou, mas tentou acalmar a peoa. "Tá acabando. A gente assinou um contrato, [a gente] é profissional. Veja como um trabalho", aconselhou.