Mãe de Ludmilla comemora gravidez de Brunna: 'Sou vovó!'

Notícia da gravidez foi dada através de um vídeo exibido no telão. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança. O anúncio foi durante a música "Maldivas". Ludmilla escreveu especialmente para a esposa. No palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou a barriga da esposa. As duas pularam juntas, comemorando.

Gente, eu tô grávida! Saiu um peso das minhas costas!

Brunna Gonçalves, após o anúncio da gravidez

Ludmilla e Brunna começaram o processo de FIV nos Estados Unidos. Ao "Fantástico", em dezembro de 2023, o casal disse que tinha visitado uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos. Na época, Brunna disse que elas ainda estavam na fase dos exames.

A FIV é um método de reprodução assistida. Nesse processo, a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que posteriormente é transferido para o útero da mulher.