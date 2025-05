Influencer descobre que namorado tinha esposa e amante: 'Politraição'

A influenciadora Ravena Hanniely, 24, revelou que o homem com quem namorava tinha uma esposa e também uma amante.

O que aconteceu

Hanniely explicou que namorava com o rapaz há seis meses quando passou a suspeitar do comportamento do amado e contratou um detetive particular. "Achei que estava em um namoro, mas virei parte de uma equação com quatro pessoas", desabafou.

A famosa disse ter sido inserida contra sua vontade em um caso de "politraição" porque o homem tinha três parceiras contando com ela. "E pensar que eu ainda me senti culpada quando ele não respondia. No fim, ele tinha mais agenda amorosa que tempo útil".