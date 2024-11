In vitro: Como é método que Brunna e Ludmilla fizeram para engravidar?

A FIV é um método de reprodução assistida. Nesse processo, a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que posteriormente é transferido para o útero da mulher.

A primeira parte do FIV consiste na estimulação ovariana. Para isso, são aplicadas injeções de medicamentos hormonais estimulantes por um período de 10 a 12 dias. Quando os folículos chegam ao estágio considerado "maduro", é programada a aspiração (coleta) dos óvulos. O procedimento é feito em centro cirúrgico, dura até 30 minutos e é indolor.

Simultaneamente à coleta dos óvulos, é feita a coleta dos gametas masculinos. Em seguida, no laboratório, os óvulos e os espermatozoides são colocados em placas de cultivo. Com o uso de uma agulha ultrafina, o embriologista injeta um espermatozoide em cada óvulo. Os óvulos fertilizados ficam em cultura no laboratório, onde se transformam em embriões e, por fim, são transferidos para o útero da mulher.

A doação de esperma é uma opção para casais homoafetivos. Os gametas necessários para a fertilização podem ser obtidos por meio de um doador anônimo.

O valor do tratamento podem custar até R$ 50 mil. O SUS também fornece o serviço gratuitamente — são 12 os hospitais vinculados ao SUS que trabalham com a Reprodução Humana Assistida.

A taxa do sucesso do procedimento é de 40%. Valor foi informado pela médica Larissa Matsumoto, especialista em reprodução assistida da clínica Vida Bem Vinda, unidade do Fertgroup. O resultado do tratamento é especialmente influenciado por três fatores: a idade da mulher, a reserva ovariana (quantidade de folículos, estruturas que contêm os óvulos, presente no corpo) e a qualidade do espermatozoide.