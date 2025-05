Filha de Faro surge com colete e explica tratamento na coluna: 'Bem grave'

Maria Viel Faro, 16, iniciou um tratamento para corrigir um problema de escoliose - curvatura fora do comum na coluna vertebral.

O que aconteceu

A filha de Rodrigo Faro, 51, e Vera Viel, 49, descobriu o problema há cerca de um mês. "Eu não gosto de usar a palavra descobri porque eu meio que já sabia. Sempre reparei que a minha cintura tinha um lado mais fundinho do que o outro. Porém não era algo que me incomodava visualmente, e eu não sentia dor, nunca senti nenhum tipo de dor. A gente nunca foi atrás de resolver porque não parecia grave", contou ela, em sequência de vídeos divulgados no TikTok.

Maria está usando colete ortopédico para corrigir o problema sem ter de recorrer à cirurgia. "Eu tenho 34 graus de escoliose. A cirurgia é recomendada a partir dos 40 graus. Então eu peguei bem no limite, bem a tempo de corrigir. Além disso, eu tenho 16 anos, faço 17 agora em junho, e por isso tenho esse 1 ano para corrigir a minha coluna com o colete para escoliose. Eu estava em fase de adaptação, mas agora eu já estou completamente acostumada com o colete."