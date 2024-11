Ludmilla anuncia gravidez de Brunna Gonçalves: 'Agora somos três'

Durante o show da turnê Numanice 3, realizado neste sábado (09) em São Paulo, Ludmilla fez um anúncio especial: ela e Brunna Gonçalves serão mães.

O que aconteceu

A notícia da gravidez foi dada através de um vídeo exibido no telão, que trouxe imagens poéticas do casal. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança.

No palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou a barriga da esposa. As duas pularam juntas, comemorando.