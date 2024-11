Perdão e explosões: Chris Evans revela o poder do filme 'Operação Natal'

No filme, os dois precisam se juntar para resgatar o Papai Noel. Interpretado por J.K. Simmons, o Bom Velhinho é sequestrado pela vingativa bruxa Gryla (Kiernan Shipka), que pretende punir todos que estão na lista de "malvados" do bom velhinho.

Apesar dos muitos efeitos especiais, o diretor investiu também em efeitos práticos na maquiagem de personagens como Krampus (Kristofer Hivju). "Nós nunca cogitamos fazer [Krampus] com computação gráfica. Sempre quisemos usar efeitos práticos."

O efeito de usar [maquiagens sofisticadas] é que você entra no set e está cercado por esses visuais incríveis. [...] Isso energiza todo mundo da melhor forma possível. [...] Kristofer aceitou o desafio de fazer a atuação brilhar e não ser engolida pela maquiagem. Quando ele está atuando, é algo explosivo, energético, que acende todo mundo. Jake Kasdan, o diretor do longa

Kristofer Hivju e Dwayne Johnson em "Operação Natal" Imagem: Divulgação

Chris Evans diz que foi marcado na infância por filmes com efeitos práticos e elogia. "Eu cresci assistindo a filmes como 'Labirinto' e 'A História Sem Fim', feitos com efeitos práticos e reais. Essas coisas te marcam quando você é criança, porque são coisas que você não via no dia a dia."