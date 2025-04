Clássico da ficção científica é o melhor filme da história para Scorsese

"2001 - Uma Odisseia no Espaço" (1968), dirigido por Stanley Kubrick, é o melhor filme da história para Martin Scorsese. Um clássico do gênero Sci-Fi, o longa é considerado por muitos especialistas uma obra-prima do cinema sobretudo por sua excelência técnica.

O que aconteceu

Scorsese elegeu seus 15 filmes preferidos de todos os tempos em lista publicada na revista Sight And Sound em 2022.

"Oito e Meio" (1963), filme italiano de Federico Fellini vigora no segundo lugar. Estrelado por Marcello Mastroianni (Guido Anselmi), o filme venceu o Oscar de Melhor FIlme Estrangeiro.